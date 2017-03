LDODK/Rinsma Fashion heeft met 21-32 zaterdagavond relatief gemakkelijk gewonnen van DSC in Eindhoven. In het begin ging de wedstrijd gelijk op, maar in de slotfase vergrootten de Gorredijkers, die op de derde plaats in de competitie staan, hun voorsprong. Met de winst is LDODK verzekerd van een plaats in de play-offs voor de finale van de competitie.

LDODK hoopte afgelopen week de play-offs al veilig te stellen, maar toen was DVO uit Bennekom te sterk.