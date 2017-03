Autocoureur Nyck de Vries stapt over naar Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries komt komend jaar uit in de Formule 2. De 22-jarige Sneker is zaterdag gepresenteerd als nieuwe coureur van het Italiaanse team Rapax. De Vries reed sinds 2010 voor het talententeam van McLaren en kwam uit in de zogenoemde GP3 Series. Hij won dit seizoen twee races en eindigde als zesde in het kampioenschap. De Formule 2 wordt gezien als een opstapklasse voor jong talen op weg naar Formule 1.