Friese shorttrackvrouwen zien kans op goud

Rianne de Vries reed zaterdag niet mee, maar zal zondag de finale van de achtervolging wel gewoon rijden. ''Daar ga ik wel vanuit!''.

Daar is ze ook wel blij mee, want toekijken naar haar ploeggenoten vindt De Vries maar niks. ''Ik ben veel zenuwachtiger naast het ijs dan op het ijs. Ik wil gewoon liever zelf rijden, want dan heb je het zelf onder controle.''

Individueel kon zowel De Vries als Schulting zaterdag niet veel uithalen. Schulting was vooraf medaillekandidaat, maar heeft na twee afstanden nog nul punten. Op de 1500 meter haalde ze de B-finale. ''Daar nam ik te veel risico. Ik wilde per se eerste worden, maar had tevreden moeten zijn met de tweede plaats en één puntje.'' Op de 500 meter ging het tegen de latere Chinese wereldkampioen Fan Kexin en de klassementsleider al in de kwartifinale mis. ''De loting zat ook niet mee. Ik moet dit echt zo snel mogelijk vergeten en me richten op morgen.''

Ook De Vries kan de zaterdag maar beter vergeten. Ze viel op de 500 meter meteen na de start. ''Ik had alles op die afstand gericht, dat is mijn afstand. Maar ik was te haastig'', concludeerde De Vries, die na haar val de tranen in de ogen had. ''Ik baalde erg. Maar morgen is er weer een dag. Het wordt moeilijk om de finales te halen, zo eerlijk moet ik wel zijn. Gewoon alles of niets morgen.''