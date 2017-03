Zowel de mannen als de vrouwen van de Nederlandse shorttrackploeg komen zondag uit in de finale van het onderdeel aflossing op het WK shorttrack in Ahoy Rotterdam. De mannen, onder wie Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma, eindigden zaterdagmiddag als tweede in de halve finale. De vrouwen, onder wie Suzanne Schulting, wonnen hun race.