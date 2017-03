Sjinkie Knegt teleurstellend vijfde op 1500 meter

Voor de vrouwen verloopt de tweede dag van de WK shorttrack teleurstellend. Suzanne Schulting en Rianne de Vries plaatsten zich niet voor de finale van de 1500 meter. Ze eindigden beide niet bij de beste twee in hun heat. Schulting mocht nog wel de B-finale rijden, maar werd daarin gediskwalificeerd.

ook op de 500 meter was er geen succes voor de vrouwen. Zowel De Vries als Schulting slaagden er niet in de halve finale te halen. Schulting eindigde in haar heat als vierde en De Vries ging onderuit.