Friese vrijwilligers in actie voor NLdoet

Op diverse plaatsen in de provincie zijn vrijwilligers zaterdag bezig voor NLdoet. NLdoet is de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje fonds. Door het hele lang zijn mensen bezig met het helpen van ouderen en het opknappen van buurthuizen. Niet alle acties zijn succesvol. In Balk zouden zes asielzoekers de Luts schoonmaken, maar dat kon niet doorgaan, omdat er een ponton met een kraan in het water lag.