Eerste steen gelegd voor uitbreiding De Kruidhof Buitenpost

In Buitenpost is zaterdag eindelijk de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van de botanische tuin De Kruidhof en het ijstijdenmuseum. De planvorming heeft even geduurd, omdat alle betrokken partijen het met elkaar eens moesten worden. Na de uitbreiding moet De Kruidhof het toeristisch centrum worden van de noordelijke Friese Wouden met als thema's verbinding en beleven.