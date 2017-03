Schaatster Antoinette de Jong uit Rottum heeft zaterdagmiddag een zilveren medaille gepakt op de 3000 meter. Bij de wereldbekerfinale in Stavanger eindigde De Jong een dikke seconde achter Martina Sablikova. Derde werd Melissa Wijfje uit Heerenveen.

In het klassement eindigde De Jong als derde. Boven haar eindigden de Russin Anna Joerakova en Martina Sablikova. Ireen Wüst was afwezig in Stavanger vanwege fysieke problemen.