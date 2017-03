Aanleg vogelvriendelijke modeltuinen in Leeuwarden

De gemeenschapstuin De Groene Apotheek in Leeuwarden tovert een stuk weiland aan de Oldegalileën om tot vier vogelvriendelijke modeltuinen. Wethouder Isabelle Diks en Harry van der Velde van Vogelbescherming Nederland hebben zaterdagochtend de eerste hagen aangelegd in het kader van NL Doet. Doel van de voorbeeldtuinen is om te laten zien dat een onderhouds- en vogelvriendelijke groene tuin niet veel werk vraagt.