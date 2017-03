Een teleurstellende rit voor Marrit Leenstra zaterdagmiddag bij de wereldbekerfinale in Stavanger. De schaatster uit Wijckel eindigde op de 1000 meter als zesde. Daarmee zakt ze in de eindstand van de wereldbeker naar de derde plaats.

De winst in de laatste rit in Stavanger en in de eindstand ging naar Heather Bergsma. De Japanse Takagi eindigde op de tweede plaats in het klassement.