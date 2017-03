Trends spotten op tiende editie van beurs Vrouw!

Wonen

Het voorjaar gaat beginnen en dus is het tijd om je woonkamer te voorzien van nieuwe bloemen en planten. De trend van dit jaar is Urban Jungle, dus veel en groots! Mocht je moeite hebben om dit te onderhouden, dan is de cactus een prima alternatief. Maar neem liever geen nep-planten.

Ook zijn de industriële looks in meubels ook nog steeds hot.

De kleur van dit voorjaar is oker geel. Een kleur die je niet snel zal kiezen om je hele muur te verven, maar je zal versteld staan wat een klein stukje okergeel met je woonkamer kan doen.

Tip van Kimberley: Op Pinterest en Instagram kun je heel veel inspiratie opdoen voor de inrichting van je woon/eetkamer en je slaapkamer. Pas bij het kopen van je spullen wel op dat je niet teveel losse dingetjes koopt. Maak van tevoren een moodboard om je stijl te bepalen.

Mode

De checklist voor deze lente:

High waisted jeanes, maar ook baggy/wijd voor de zomer.

Roesjes in bijvoorbeeld blouses.

Laarsjes met blokhakken

Voor kinderen is zwart/wit helemaal hip. We zagen dit al bij de volwassen, maar het mag nu ook bij de kinderen. En dat is misschien even wennen omdat je gewend bent om sneller voor felle kleuren te kiezen.

Chocolade

Wat moet een vrouw nou zonder chocola? Als je er eenmaal aan begint, hou je nooit meer op! Tony Chocolony is momenteel erg populair. Maar hou je in!

Omrop Fryslân live op Beurs Vrouw!

Ook Omrop Fryslân is dit weekend aanwezig op beurs Vrouw! In de stand van de Omrop kunnen bezoekers zich in de spotlights laten zetten met een Fryslân Hjoed Co-host experience. Krijg van Afke Boven, Andries Bakker en Roelof Lousma over hoe het is om voor de camera te staan.

Op zaterdag- en zondagmiddag is er live radio met Diana de Groot en Johan Terpstra, van 13:00 -18:00 uur.