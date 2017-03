Erik Bakker: ''Na de mooie weken is dit wel een smetje''

''We mogen niet van FC Den Bosch verliezen''

Ook trainer Hulshoff baalde na de wedstrijd van het verlies. ''Het is frustrerend dat wij niet tot een doelpunt komen. De beginfase was aardig, daarna zat het er niet meer in. Het tempo was te laag, het was gewoon een teleurstellende avond. Ik vind dat wij niet van FC Den Bosch mogen verliezen.''

Slordig

Keeper Harm Zeinstra was vrijdagavond duidelijk: ''het was super slordig''. ''Voor we het wisten, lag de tegengoal in het net. Er lukte bij ons niet veel. In de laatste vijf minuten hadden we nog twee ballen op de lat, dan verdien je het ook niet. Wij hebben het Den Bosch gewoon te makkelijk gemaakt.''