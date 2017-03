VIDEO: Hier speelt Opera Spanga in 2018 de opera 'Aïda'

Opera Spanga is één van de grote projecten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Het Stellingwerver operagezelschap onder leiding van regisseur Corina van Eijk zal opera Aïda brengen, van componist Giuseppe Verdi. Maar niet alleen in het Friese Spangea zal deze wereldberoemde opera te zien zijn; ook op het podium van het Pjazza Teatru Rjal in het historische centrum van Valletta. De hoofdstad van Malta is in 2018, samen met Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa.