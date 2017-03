VIDEO: "Konijnen worden vaker achtergelaten in de natuur"

Het gebeurt veel vaker dat mensen zomaar konijnen achterlaten in de natuur. Dat zegt Marijke Taekema uit Eastermar in respons op de meer dan dertig witte konijnen die deze week zijn gevonden in het Lauwersmeergebied. Sinds woensdag verzorgt ze 26 van deze konijnen in haar konijnenopvang in Eastermar.