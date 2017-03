Groot stuk strand van Ameland zakt weg in zee

Ameland is aan de westkant de laatste dagen 40 meter strand kwijtgeraakt, het is weggezakt in de zee. Dat wordt een strandval genoemd. Die komen op dit deel van het eiland geregeld voor. Dat komt omdat onder de zeespiegel de kust steil afloopt en de stroming hoog is. Het regenwater van de laatste tijd en de relatief lage waterstand hebben ook invloed gehad op het wegzakken van het strand.