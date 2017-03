Broeksterwâldster krijgt werkstraf voor mishandeling meisje

Een 60-jarige man uit Broeksterwâld is voor de mishandeling van een meisje van 15 door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De man had het meisje onder andere met een stuk golfplaat op de rug geslagen. De man zei dat hij al een poos last had van hangjongeren die op het golfplaten dak van zijn hok gingen zitten. Hij had de jongeren al vaak weggestuurd.