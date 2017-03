In AquaZoo is vrijdag een kleine ringstaartmaki geboren. Het dier maakt het goed, maar is in de eerste weken nog behoorlijk afhankelijk van de moeder. De ringstaartmaki zit namelijk vast aan de buik van zijn moeder. Waarschijnlijk volgt er binnenkort nog een flinke geboortegolf, want er zijn nog meer maki's die in verwachting zijn.

In het wild worden de ringstaartmaki's bedreigd, omdat hun levensgebied steeds kleiner wordt.