VIDEO: Kievitseivinder eenvoudig gehuldigd in het veld

Een ceremonie in het veld, eenvoudig en zonder poespas. Zo verliep de huldiging van kievitseivinder Herman Mooi uit Wolvega vrijdagmiddag. In het veld bij Slijkenburg werd Mooi, naast de provinciale weg, door commissaris fan de Koning Arno Brok in het zonnetje gezet. Veel gebeurde er niet, al eerder vrijdagochtend wer het ei in het veld bij Slijkenburg gelotterd. In het verleden gebeurde dat uitgebreider.