Onder grote belangstelling zijn vrijdag in Harlingen de tandwielen van de SAS-brug weggehaald. De brug staat sinds februari open en kan niet worden gebruikt. De brug heeft last van slijtage. Gevolg is dat mensen die van de trein af komen en met de boot willen, een flink eind moeten omlopen. Het is nog niet bekend wanneer de brug weer kan worden gebruikt.