Van der Wart: "Sjinkie rijdt iedereen het snot voor de ogen"

Ze zijn allemaal eigenlijk wel positief over de vorm van Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting. Hun collega-shorttrackers schatten de kansen van Knegt en Schulting op het WK-shorttrack hoog in. "Ik denk dat hij wereldkampioen wordt", zegt Itzhak de Laat. De Leeuwarder komt zelf zaterdag en zondag pas in actie met de achtervolgingsploeg. "Maar er zijn veel die kunnen winnen. Er zijn wel acht tot tien kandidaten. Sjinkie zit eerder bij de eerste vier, maar de top is breed."