Friese shorttrackers beginnen goed aan WK in Rotterdam

Sjinkie Knegt is het WK-shorttrack in Rotterdam goed begonnen. Hij haalde op de 500 de kwartfinale en op de 1500 meter de halve finale, die morgen plaatsvinden. Ook Daan Breeuwsma is door op de 1500 meter, op de 500 redde hij dat niet. Suzanne Schulting en Rianne de Vries zijn ook door naar de halve finales op de 1500 meter.

De derde Nederlandse shorttracker Dylan Hoogerwerf kwam niet door de kwartfinales van de 1500, maar wel op de 500 meter. De derde vrouw Yara van Kerkhof is uitgeschakeld voor de 1500 meter.