De vrachtwagenchauffeur die vrijdagochtend het ongeluk op de Afsluitdijk veroorzaakte, was onder invloed van alcohol. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk raakte de vrachtwagen een auto van Rijkswaterstaat. De vrachtwagen verloor daarna een aanhanger met afval, dat lag daardoor verspreid over de weg. De Afsluitdijk van Fryslân naar Noord-Holland is al vanaf vrijdagochtend dicht.

De Afsluitdijk is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer richting Noord-Holland.