''Nu mocht ik aan de rand lopen en daar lag het ei!''

''Mooi eerlijk verdeeld''

In 2014 had broer Geert Mooi de primeur. Hij vond het ei toen ook bij Slijkenburg, aan de Lindeweg. Nu waren de broers weer samen aan het eizoeken. "Het is nu mooi eerlijk verdeeld", zegt Herman. "We hadden afgesproken dat ik nu aan de rand van het weiland mocht lopen. Drie jaar geleden liep mijn broer daar. Had Geert daar nu weer gelopen, dan had hij het ei weer gevonden."

Om 15:00 uur wordt Herman door de commissaris van de Koning, Arno Brok, gehuldigd in het weiland.