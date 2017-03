Cees Juffermans: "Sjinkie is een ambassadeur voor de sport"

Oud-shorttracker Cees Juffermans is erg te spreken over de Nederlandse shorttrackers. "Ze doen het fantastisch goed, daardoor is shorttracking booming", zegt Juffermans, die ook toernooidirecteur is bij het WK-shorttrack in Rotterdam. Dat is vrijdag begonnen in Ahoy. Een van de publieksfavorieten is natuurlijk Sjinkie Knegt. Van hem wordt dit weekend veel verwacht. "Sjinkie is een ambassadeur voor de sport", vertelt Juffermans.

De verwachting is dat er ruim 25.000 man af zullen komen op het evenement dat tot en met zondag duurt.