Werkstraf en boete in mestsilo-zaak

Bij het ongeluk op 19 juni 2013 kwamen drie mannen om het leven, de zoon van de eigenaar van de mestsilo en twee werknemers van het schoonmaakbedrijf. De drie waren in de mestsilo aan het schoonmaken, maar raakten buiten bewustzijn door de aanwezige gassen. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het al te laat. De drie dodelijke slachtoffers waren 26, 29 en 42 jaar. Ze kwamen uit Joure en Nijland.

Boer Lemmens blij met uitspraak

Veehouder Lemmens, op wie zijn erf het ongeluk plaatsvond en de vader van een van de slachtoffers, was ook in de rechtzaal aanwezig. Hij is tevreden over de uitspraak. Volgens hem is het goed verwoord wat er is gebeurd. Hij vindt wel dat de regels op het gebied van veiligheid niet goed genoeg zijn. Er moet volgens hem bij elke mestsilo een noodplan klaarliggen.