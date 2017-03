Herman Mooi vindt eerste kievitsei bij Slijkenburg

Herman Mooi uit Wolvega heeft vrijdagochtend het eerste kievitsei van Fryslân gebonden. Het ei werd gevonden in een weiland bij Slijkenburg. De vinder wordt vrijdagmiddag om 15.00 uur gehuldigd door kommissaris fan de Koning Arno Brok en zal dan ook de Zilveren Kievit ontvangen. Vorig jaar werd het eerste kievitsei gevonden door de 25-jarige Armanda Stuiver, in een weiland tussen Heerenveen en Sintjohannesga. De toenmalige commissaris, John Jorritsma, kwam het weiland in om de vinder de Zilveren Kievit uit te reiken.