Herman Mooi vindt eerste kievitsei bij Slijkenburg

Herman Mooi uit Wolvega heeft vrijdagochtend het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. Het ei werd gevonden in een weiland bij Slijkenburg. De vinder wordt vrijdagmiddag om 15:00 uur gehuldigd door commissaris van de Koning Arno Brok en gaat dan ook de Sulveren Ljip ontvangen. Vorig jaar werd het eerste kievitsei gevonden door de 25-jarige Armanda Stuiver in een weiland tussen Heerenveen en Sintjohannesga. De commissaris destijds, John Jorritsma, kwam het weiland in om de vinder de Sulveren Ljip uit te reiken.