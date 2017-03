Bouw trampolinepark Heerenveen is vertraagd

Eigenaar Marco Kramer uit Bolsward vindt het jammer: “We stonden te springen om open te gaan, maar het is niet anders.” Als alles in de komende maanden volgens plan gaat, dan is de opening van het trampolinepark in juli.

Jump XL Hearrenfean is het eerste trampolinepark van Fryslân. Het park wordt 1.000 vierkante meter groot, met 38 trampolines en komt bij de Griend (naast het Thialf stadion) te staan.