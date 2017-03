"Het heeft zo nu en dan meer van The Voice dan van politiek"

Het aftellen is nu echt begonnen voor de politieke partijen in Nederland. De laatste sprint is ingezet. Nog vijf dagen en dan kan Nederland eindelijk naar de stembus. Maar uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de kiezers er zo kort voor de verkiezingen nog steeds niet uit is. Op de vrijdagsmarkt zijn bijna alle kleuren van de politieke regenboog wel te vinden. De campagne van dit jaar zorgt voor veel dicussie bij de bezoekers van de markt.