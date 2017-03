Van der Molen: "Fries volkslied op Friese scholen"

Leerlingen in Fryslân zouden het Friese volkslied moeten zingen. Dat zei Harry van der Molen van het CDA vrijdagochtend op het christelijk gymnasium Beyers Naudé in antwoord op een vraag van leerling Fokke van der Maten.

"Wat uw lijsttrekker Buma in Nederland wil, wilt u dat ook in onze provincie?", vroeg Van der Maten. Buma zei eerder dat hij wil dat kinderen op scholen het Nederlands volkslied zingen. Van der Molen zou dat ook heel mooi vinden. "Het volkslied is iets dat ons verbindt. Ook in Fryslân."