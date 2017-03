Burgemeester Crone roept Leeuwarder jeugd op te stemmen

Meer dan 1.200 jongeren uit Leeuwarderen hebben van burgemeester Ferd Crone een brief gekregen waarin ze opgeroepen worden volgende week te stemmen. Het gaat om jongeren die voor het eerst mogen stemmen, en Crone roept ze op om van dit ''bijzondere en belangrijke voorrecht'' gebruik te maken. In de brief wordt verder uitleg gegeven over hoe het stemmen in zijn werk gaat en dat er uit 24 partijen gekozen kan worden.