Streekwinkel Priuw in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden is uitgeroepen tot leukste winkel van Nederland. Dat heeft organisator NL Streets bekendgemaakt. De Nieuwe Oosterstraat zelf is op de tweede plaats geëindigd in de verkiezing van leukste winkelstraat van Nederland. De Zwanestraat-Kromme Elleboog in Groningen is de winnaar geworden.

Ruim 17.000 mensen brachten de afgelopen weken hun stem uit. Priuw wordt vrijdagmiddag gehuldigd. Dan krijgt de winkel de NL Streets Award.