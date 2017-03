Accell Group mikt op flinke groei

Accell stelt vrijdag dat de omzet in de komende vijf jaar moet groeien naar anderhalf miljard euro. Het afgelopen jaar ging het bedrijf voor het eerst over de grens van een miljard. Om de groei te bereiken, richt Accell zich vooral op de duurdere modellen.

Meer winst

Niet alleen de omzet moet omhoog, er moet ook meer winst worden gemaakt. Accell wil over vijf jaar een brutowinstmarge bereiken van 8 procent. De marge bleef vorig jaar stabiel op ruim 6 procent. De nettowinst was met 32 miljoen euro in 2016 net zo hoog als het jaar ervoor.