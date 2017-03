De landelijke Grote Rekendag begint dit jaar in Leeuwarden. Burgemeester Ferd Crone geeft op 22 maart de aftrap bij het kindercentrum de Kinderkoepel. De rekendag is bedoeld om kinderen te laten inzien dat rekenen dagelijks van belang is. Meer dan 1.200 basisscholen in Nederland en Vlaanderen doen mee aan de dag. De kinderen zullen aan de slag met diverse rekenopdrachten, zo moeten oudere kinderen een vakantiepark op schaal bouwen.