UPDATE: Afsluitdijk uren afgesloten door ongeluk

Er is vrijdagochtend een ongeluk met een vrachtauto bij Kornwerderzand geweest. De chauffeur is tegen een auto van Rijkswaterstaat gebotst en raakte daarbij een aanhanger met afval kwijt. Daardoor ligt er allemaal afval over de weg verspreid. De Afsluitdijk vanuit Fryslân naar Noord-Holland is daarom afgesloten.

Naar verwachting blijft de rijbaan richting Den Oever tot in ieder geval drie uur vrijdagmiddag dicht. Er staat een file van ongeveer 3 kilometer.

Verkeer naar Noord-Holland wordt omgeleid via de A6.