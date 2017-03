Op de Oerterpvallaat in Drachten is donderdagnacht een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder had een rotonde gemist en botste frontaal op de boom. De brandweer werd opgeroepen om de inzittende uit de auto te halen, maar die was er zelf al uit gekomen. Personeel van een ambulance kwam naar de plaats van het ongeluk om de bestuurder te controleren op verwondingen.

De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. Een berger heeft de auto weggesleept.