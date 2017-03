Brand in opslagruimte Leeuwarden, vuur mogelijk aangestoken

Een uitslaande brand heeft donderdagnacht grote schade aangericht in een supermarkt en Chinees restaurant aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Het vuur ontstond tegen twee uur in een opslagruimte tussen beide panden. Het vuur sloeg al gauw over en de bewoners van een bovenwoning moesten hun huis uit. Ook de bewoners van een aantal andere woningen werden geëvacueerd. De woningen stonden vol rook.

De brandweer heeft het vuur geblust. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt.