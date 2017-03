Klachten over schade aan huizen op inloopavond Europaplein

Ruimtwintig mensen zijn donderdag langs geweest op de inloopavond over het Europaplein van de partij Gemeentebelangen Leeuwarden. De mensen konden hun beklag doen over schade aan hun huizen door de hei- en bouwwerkzaamheden. De schade loopt uiteen van lekkage tot scheuren in de muren.

Niet alle mensen die op de avond afkwamen hadden schadeklachten. Verscheidene van hen maakten van de gelegenheid gebruik om nogmaals hun frustratie over het project te uiten of om aandacht te vragen voor de verkeersoverlast.