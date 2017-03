Plaatsing aquaduct in N31 bij Harlingen week uitgesteld

Het laten zinken van het aquaduct in de N31 bij Harlingen is met een week uitgesteld naar 31 maart. Die week extra tijd is nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. In de planning zat nog een reserveweekend en dat wordt nu gebruikt. Het aquaduct wordt dan naar de definitieve locatie gevaren. Het publiek kan het van dichtbij bekijken als ze meevaren op de rondvaartboot, die speciaal als spottersplek wordt gebruikt.