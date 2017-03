Noorderlicht krijgt 150.000 euro van Mondriaanfonds

De financiële positie van de fotomanifestatie Noorderlicht is weer een stuk zekerder geworden. De manifestatie krijgt ook voor 2018 een bijdrage van anderhalve ton van het Mondriaanfonds. Met ingang van 1 januari van dit jaar is de structurele bijdrage van het Rijk van 200.000 euro vervallen. Met het geld van het Mondriaanfonds is een goede basis gelegd voor de toekomst. De organisatie is druk bezig met de voorbereiding van twee tentoonstellingen, waarvan een in het Fries Museum, en een met het festival Kunst en Wetenschap.