Een groep van zo'n 20 militairen is donderdag op het gemeenteplein in Heerenveen beëdigd. et ging om soldaten van het 44e pantserinfanterie-bataljon regiment Johan Willem Friso. Dat gebeude met een speciale ceremonie.

Twee militairen kregen een speciale onderscheiding. Een daarvan is de Feanster Gerard Bollen. Hij kreeg een gouden medaille voor zijn 36 dienstjaren. Die werd opgespeld in aanwezigheid van burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen.