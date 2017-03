Op de kruising van de Westerdyk met de Breedyk in Ryptsjerk zijn donderdag aan het eind van de middag twee auto's op elkaar gebotst. De brandweer moest een inzittende uit de auto knippen. De inzittenden van de andere auto kwamen met de schrik vrij. De mogelijke oorzaak van de botsing is een voorrangsfout. De kruising is een tijdlang gestremd geweest.