Videovlogs voor jongeren over verbinding in maatschappij

Zoeken naar wat mensen met elkaar verbindt, in plaats van wat ze verdeelt. Dat is de missie van Mohammed Zondri uit Harlingen en Guydolf Dijkstra van de stichting VerbindMij. Zij organiseren volgende week in Leeuwarden een bijeenkomst voor jongeren over de groeiende tegenstellingen in de maatschappij.

Aanleiding voor de avond zijn de verkiezingscampagnes. Want daarin wordt de aandacht gevestigd op verschillen in plaats van de overeenkomsten tussen verschillende bevolkingsgroepen. En dat moet anders, vinden de initiatiefnemers.