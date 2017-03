Lucas Bijker groot vraagteken bij SC Heerenveen

Het is nog onzeker of Lucas Bijker inzetbaar is in de wedstrijd tegen Excelsior. De verdediger viel vorige week bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles uit met een liesblessure en heeft de hele week niet op het veld getraind. Vrijdag ondergaat Bijker een laatste test om te kijken of hij fit genoeg is.

Zijn mogelijke vervangen is Younes Namli. De Deen is van origine een aanvallende middenvelder, maar heeft tegen FC Twente ook al eens linksback gestaan als vervanger van Lucas Bijker.