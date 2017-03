Veel huizen in Tytsjerksteradiel niet geschikt voor ouderen

Meer dan de helft van de huizen in Tytsjerksteradiel is niet geschikt voor bewoning door ouderen. Ook zijn de huizen niet makkelijk voor ouderen aan te passen. Dat blijkt uit een enquête die door de gemeente is gehouden. Bijna een kwart van de inwoners van die gemeente heeft aan de enquête meegedaan.

Uit de antwoorden blijkt ook dat er de komende jaren nog belang bij nieuwe huizen is, maar dat dat belang op termijn afneemt. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de enquête voor het maken van een nieuw woningbeleid.