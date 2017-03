Afgelopen week is er twee keer diesel gestolen uit vrachtwagens die op parkeerplaats De Vonken aan de A7 bij Terwispel stonden. De eerste keer was in de nacht van 1 maart tussen 12 en 7 uur. Afgelopen nacht sloegen de dieven weer toe. De politie vraagt mensen die wat hebben gezien zich te melden. Dat kan via 0900-8844.