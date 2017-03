Eerste kievitsei van het jaar gevonden, maar niet in Fryslân

Onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga uit Feanwâlden berekende eerder dat op 9 maart het eerste kievitsei in Fryslân zou worden gevonden. Dat had dan 's ochtends tussen elven en twaalven moeten zijn. Of dat ook het geval is, is niet bekend. Er is in ieder geval niemand bekend die het heeft gevonden.

Verslaggever Hayo Bootsma ging met nazorger Wiebe Palstra het weiland in, opzoek naar het eerste ei van Fryslân. "De grond is hartstikke nat, maar de nesten zijn mooi. De spanning is om te snijden", zegt Palstra. En dan kan het waterschap de komst van het eerste kievitsei wel voorspellen, maar daar heeft hij geen boodschap aan: "De natuur is de baas!"