Friezen onderweg naar Expeditie Robinson

Pieter 'Sahieter' Ypma is 21 jaar en komt uit Wirdum. Hij doet de opleiding Bank- en Verzekeringswezen in Leeuwarden en werkt bij een taxatiebedrijf. Ook doet hij graag DJ-werk in zijn vrije tijd. Hij staat op dit moment 35ste op de voorlopige stemlijst.

Waarom wil je graag meedoen aan Expeditie Robinson?

"Ik zag het langskomen! De actie in het programma lijkt mij mooi én het is natuurlijk ook een prachtig eiland. Ik hou ervan lekker primitief te leven, elkaar wat uitspelen, samenwerken maar natuurlijk ook winnen! Dat je op televisie komt vind ik ook wel leuk, dus combineren we dat wat.

Eigelijk was het ook om te zien hoeveel mensen er achter je staan en hoeveel mensen kúnnen er achter je staan? Ik vind het heel bijzonder om te zien dat mijn Facebookpost al 500 keer is gedeeld. Ook vind ik het heel bijzonder om te kijken hoe mensen zich voor mij inzetten."

Je hebt op dit moment 2.697 stemmen, hoe kom je aan zoveel stemmen?

"Dat vroeg ik mijzelf ook af toen ik de peilingen zag! Ik ken veel mensen. Ik denk dat mensen mij het ook wel gunnen en als ze mij kennen, weten ze dat ik impulsief ben en dat lijkt ze wel leuk om op televisie te zien. Als je een bekende op tv ziet, dan is dat altijd leuk. Als mensen dat willen zien, dan krijgen ze dat ook te zien!"

Je staat nu 35e, wat ga je nog doen om hoger te komen?

"Ik ben zeker nog bezig. Ik ben op school bezig om daar op de beamer te komen en ik maak nog gebruik van mijn netwerk om mijzelf te presenteren. Ik wil niet nederig mensen vragen om op mij te stemmen. Mensen moeten het zelf willen, om mij op televisie te zien. Als ze mij kennen of mijn Facebook-pagina bekijken, dan mogen ze zelf weten of ze op mij stemmen of niet."

Hoe gaat het proces nu verder?

"De producers kiezen zelf ook nog 50 mensen uit, om mensen die misschien een minder groot netwerk/bereik hebben ook een kans te geven. Er komen bijvoorbeeld ook grote DJ's op af, maar bij hen zijn veel stemmen kwijtgescholden, omdat die automatisch al veel mensen achter zich hebben staan."

Als enige vrouw van de deelnemende Friezen, strijdt de 20-jarige Lotte Risselada uit Dokkum ook mee om een plekje op het eiland. Zij staat op dit moment op nummer 40.

Waarom wil je meedoen aan Expeditie Robinson?

'Sinds de eerste afleveringen dat ik ernaar keek wilde ik meedoen. Het leek me heel leuk al die proeven te doen en op een eiland te zitten met al die mensen die je niet kent. Ook wil ik meedoen om te zien hoe je lichaam reageert op alles daar. En natuurlijk een beetje complotjes spelen, wanneer je wat verder komt."

Hoe zorg je ervoor dat mensen op jou stemmen?

“Er is een buurvrouw die heeft mij heeft benaderd. Zij heeft een printstudio en heeft mij met 100 posters en 100 flyers gesponsord. Die hangen overal in Dokkum, Lauwersoog en Holwerd. Ook op mijn oude middelbare school en op het CIOS in Leeuwarden en Heerenveen hangen de posters. Ook op Friese Poort in Leeuwarden wordt mijn poster op tv-schermen getoond. Daarnaast is mijn mentor erg bezig met het krijgen van stemmen. Hij gaat langs de klassen om overal te stemmen te werven. En ik heb op mijn werk natuurlijk flyers staan en vertel het mensen face-to-face.”

Hoe gaat het proces nu verder?

"Tot 20 maart kun je stemmen. De uiteindelijk 100 mensen hebben dan, volgens mij in april, een castingweekend. Daaruit worden 4 kandidaten gekozen. 25 maart krijgen de 100 overgebleven kandidaten bericht."

Toch zijn Pieter en Lotte niet de enige twee Friezen die meestrijden voor een plekje in Expeditie Robinson. In totaal staan er vier Friezen in de top 50. Hieronder vind je een overzicht met alle kansmakende Friezen:

* Op nummer vier staat Harm de Vries uit Leeuwarden.

* Op nummer 18 staat Jonah Schippers uit Leeuwarden.

* Nummer 35 is Pieter 'Sahieter' Ypma uit Wirdum.

* De enige Friezin in het rijtje is Lotte Risselade. Zij staat op nummer 40.