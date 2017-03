De Leeuwarder PvdA-raadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het grote zonnepark dat er moet komen bij Wirdum. Volgens de fractie zijn er onder de bewoners grote zorgen over het park. Het zou dan gaan om zowel de omvang - 41 hectare - als om de locatie. De PvdA wil weten of het college al contact met het dorp heeft gehad over de plannen.

Ook wil de PvdA weten hoe de gemeente aankijkt tegen de locatie en de omvang van het zonnepark.