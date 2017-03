Meest verwaarloosde kerk van Fryslân wordt verbouwd

De Stichting Alde Fryske Tsjerken hoopt in december dit jaar van start te gaan met de renovatie van de kerk in Dedgum. Het is ook hard nodig, omdat het de meest verwaarloosde kerk is in Fryslân. Er zitten veel scheuren in het gebouw en bovendien is het niet meer veilig om de kerktoren in te gaan. Er zitten veel stenen los, waar zo nu en dan eentje van uitvalt.

Met de verbouwing wordt ook voldaan aan de wens van de inwoners van Dedgum. Zij willen van de kerk een soort dorpshuis maken, waar activiteiten kunnen worden gehouden.